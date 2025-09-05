У Британії визнали винним мігранта, дії якого спровокували протести біля готелю

У Великій Британії ефіопського шукача притулку, арешт якого в липні викликав бурхливі протести біля готелю поблизу Лондона, визнали винним у сексуальному насильстві над дівчиною-підлітком та іншою жінкою.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Протести біля готелю The Bell в Еппінгу, приблизно за 30 км на північ від британської столиці, стали поштовхом для низки загальнонаціональних демонстрацій на тлі зростання напруженості з приводу імміграції.

Хадуш Герберсласі Кебату був засуджений у магістратському суді Челмсфорда у четвер, 4 вересня, за сексуальне насильство над 14-річною дівчиною та жінкою, спробу сексуального насильства над дівчиною, підбурювання її до сексуальних дій та один випадок домагань.

"Цей інцидент викликав глибоке занепокоєння у місцевої громади", – сказала Ребека Манді, прокурорка у цій справі.

Прокурори заявили, що 7 липня дівчина запропонувала йому піцу, оскільки він виглядав голодним, а він спробував її поцілувати, поклав руку їй на стегно і сказав, що "хоче мати дитину від неї та її подруги, а потім запросив їх до готелю".

Наступного дня він побачив дівчину, яка була в шкільній формі, і знову спробував її поцілувати.

Окружний суддя Крістофер Вільямс заявив, що дівчина була послідовною у своїх свідченнях, і він не вважає, що вона або інші свідки вигадали свої розповіді.

Кебату, який переїхав до готелю The Bell лише за тиждень до інциденту, заперечив усі звинувачення, заявивши, що він "не дика тварина".

Прохач притулку, який сказав, що був вчителем в Ефіопії, заявив в суді, що жінка дала йому свій номер телефону і постійно запрошувала його до себе додому.

Зауважимо, що міграція стала домінуючою політичною проблемою у Великій Британії, затьмаривши занепокоєння щодо нестабільної економіки, оскільки країна зіштовхується як з рекордною кількістю заяв про надання притулку, так і з прибуттям мігрантів на невеликих човнах через Ла-Манш.

Арешт Кебату викликав іноді насильницькі протести біля готелю і змусив місцеву раду отримати тимчасовий судовий наказ, щоб зупинити розміщення там прохачів притулку.

Однак минулого тижня це рішення було скасовано після апеляції уряду. Опозиційні політики звинуватили прем'єр-міністра Кіра Стармера в тому, що він більше дбає про права мігрантів, ніж про місцевих жителів.

Після такого рішення суду британська поліція заявила, що заарештувала п'ятьох осіб: люди в масках спробували увірватися в готель, де проживають шукачі притулку.