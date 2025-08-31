У Лондоні затримали п'ятьох противників розселення шукачів притулку у готелях

Британська поліція заявила, що заарештувала п'ятьох осіб у суботу після того, як люди в масках спробували увірватися в готель, де проживають шукачі притулку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Дві групи протестувальників проти надання притулку пройшли до готелю Crowne Plaza поблизу аеропорту Гітроу, перш ніж деякі демонстранти спробували увірватися до нього, повідомила лондонська поліція.

Двоє поліцейських отримали незначні поранення, йдеться в повідомленні.

"Ми розуміємо силу почуттів з цих питань, але там, де мирний протест перетинає межу зі злочинністю, включаючи поранення наших офіцерів, ми будемо вживати негайних заходів", – сказав командир Адам Слонецький у своїй заяві.

В іншому інциденті троє чоловіків були заарештовані пізно ввечері в п'ятницю біля іншого готелю, який використовувався для розміщення шукачів притулку в Еппінгу на сході Лондона.

У п'ятницю, 29 серпня, британський уряд виграв судове рішення, згідно з яким особи, які шукають притулку, не будуть виселені з готелю, де один з мешканців був звинувачений у сексуальному насильстві.

Того ж дня протестувальники намагалися прорвати поліцейський кордон біля готелю для мігрантів в Еппінгу.

20 серпня писали, що здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.