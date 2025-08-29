У Британії протестувальники штурмували поліцейський кордон біля готелю для мігрантів

Ввечері у четвер, 28 серпня, протестувальники намагалися прорвати поліцейський кордон біля готелю для мігрантів в британському Еппінгу.

Про це пише The Telegraph, передає "Європейська правда".

Десятки демонстрантів зіштовхнулися з поліцейськими біля готелю The Bell в графстві Ессекс. Вони вигукували "відправте їх назад" і "йдіть додому", а також запалювали фаєри.

Також зазначається, що протестувальники намагалися прорвати поліцейський кордон.

Фото: The Telegraph

Готель Bell Hotel став центром антиімміграційних протестів останніх тижнів після того, як минулого місяця шукач притулку, який там проживав, був звинувачений у сексуальному насильстві над 14-річною дівчиною.

Хадуш Герберсласі Кебату, якого звинувачують у спробі поцілувати підлітка, цього тижня в суді заперечив звинувачення, заявивши, що він "не тварина".

Видання пише, що Кебату нібито сказав їй, що вона буде "хорошою дружиною" і що він хоче, щоб вона повернулася з ним до готелю, щоб "народити дітей, а потім поїхати до Кенії". Його звинувачують у тому, що він поклав руку їй на стегно і погладив її волосся.

Відтак у четвер, 28 серпня, демонстранти запланували протест біля готелю. Поліція Ессекса заявила, що знає про запланований протест та заборонила носіння масок, що закривають обличчя.

Protest tonight at The Bell Hotel, Epping!

We made sure our voices were heard loud and clear and of course, we helped the police get their daily steps in by taking them on a scenic tour of the countryside 🇬🇧🇬🇧#epping #bellhotel #RaiseTheFlag pic.twitter.com/MX2j09Lg89 – Bell Hotel Epping Protest 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@EppingSaysNoo) August 28, 2025

20 серпня писали, що здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.

28 серпня британський уряд подав апеляцію на тимчасовий судовий наказ Високого суду Лондона, який забороняє розміщувати шукачів притулку в готелі The Bell в Еппінгу.

У п'ятницю, 29 серпня, три старші судді мають винести рішення щодо скасування тимчасового судового заборони на розміщення шукачів притулку в готелі The Bell.