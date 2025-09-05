В Британии признали виновным мигранта, чьи действия спровоцировали протесты возле отеля

В Великобритании эфиопского просителя убежища, арест которого в июле вызвал бурные протесты возле отеля вблизи Лондона, признали виновным в сексуальном насилии над девушкой-подростком и другой женщиной.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Протесты у отеля The Bell в Эппинге, примерно в 30 км к северу от британской столицы, стали толчком для ряда общенациональных демонстраций на фоне растущей напряженности по поводу иммиграции.

Хадуш Герберсласи Кебату был осужден в магистратском суде Челмсфорда в четверг, 4 сентября, за сексуальное насилие над 14-летней девушкой и женщиной, попытку сексуального насилия над девушкой, подстрекательство ее к сексуальным действиям и один случай домогательств.

"Этот инцидент вызвал глубокое беспокойство у местной общины", – сказала Ребекка Манди, прокурор по этому делу.

Прокуроры заявили, что 7 июля девушка предложила ему пиццу, поскольку он выглядел голодным, а он попытался ее поцеловать, положил руку ей на бедро и сказал, что "хочет иметь ребенка от нее и ее подруги, а затем пригласил их в отель".

На следующий день он увидел девушку, которая была в школьной форме, и снова попытался ее поцеловать.

Окружной судья Кристофер Уильямс заявил, что девушка была последовательной в своих показаниях, и он убежден, что она или другие свидетели не выдумали свои рассказы.

Кебату, который переехал в отель The Bell лишь за неделю до инцидента, отрицал все обвинения, заявив, что он "не дикое животное".

Проситель убежища, который сказал, что был учителем в Эфиопии, заявил в суде, что женщина дала ему свой номер телефона и постоянно приглашала его к себе домой.

Заметим, что миграция стала доминирующей политической проблемой в Великобритании, затмив беспокойство о нестабильной экономике, поскольку страна сталкивается как с рекордным количеством заявлений о предоставлении убежища, так и с прибытием мигрантов на небольших лодках через Ла-Манш.

Арест Кебату вызвал насильственные протесты возле отеля и вынудил местный совет получить временный судебный приказ, чтобы остановить размещение там просителей убежища.

Однако на прошлой неделе это решение было отменено после апелляции правительства. Оппозиционные политики обвинили премьер-министра Кира Стармера в том, что он больше заботится о правах мигрантов, чем о местных жителях.

После такого решения суда британская полиция заявила, что арестовала пять человек: люди в масках попытались ворваться в отель, где проживают искатели убежища.