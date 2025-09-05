Укр Рус Eng

В Польше прокомментировали задержание Беларусью польского гражданина за "шпионаж"

Новости — Пятница, 5 сентября 2025, 09:34 — Мария Емец

В Польше называют провокацией демонстративное задержание в Беларуси католического монаха – гражданина Польши по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Радослав Сикорский вечером в четверг сказал, что у него есть предварительная информация о задержании в Беларуси гражданина Польши.

"Мы знаем, что это за режим и чего от него ожидать", – сказал Сикорский и напомнил, что в тюрьмах режима Лукашенко уже есть граждане Польши, в том числе журналист Анджей Почобут.

"Мы уже ведем внутриправительственные консультации по реагированию на этот случай. Убежден, что этот вопрос не останется без ответа", – заявил Радослав Сикорский.

Представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский назвал задержание очередной провокацией режима Лукашенко, направленной против Польши.

"Польские спецслужбы не используют монахов для сбора информации о военных учениях", – подчеркнул он.

Напомним, на государственном телеканале Беларуси выпустили сюжет с кадрами задержания польского гражданина Гжегожа Гавела из Кракова, его обвинили в сборе информации об учениях "Запад-2025".

Портал "Зеркало" в свою очередь выяснил, что Гжегож Гавел – глубоко религиозный католик, который защищал диссертацию на эту тематику и принадлежит к ордену кармелитов.

