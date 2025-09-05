Литва: зростання кількості мігрантів на кордоні з Білоруссю може бути пов’язане із "Западом"

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що збільшення потоку нелегальних мігрантів на кордоні з Литвою може бути пов'язане з бажанням Білорусі "очистити" свою територію напередодні майбутніх спільних із РФ навчань "Запад".

Про це він сказав у коментарі LRT, передає "Європейська правда".

Кондратович припустив, що Білорусь "намагається очистити свою територію" перед навчаннями "Запад", а відтак "поспішає перекинути потоки до Європейського Союзу".

"Можливо, вони шукають коротший маршрут, тому що через Латвію далі, ніж через Литву", – сказав він.

Однак він зазначив, що збільшення потоку нелегальних мігрантів не слід безпосередньо пов'язувати зі спільними російсько-білоруськими військовими навчаннями.

Крім того, за словами виконувача обов’язків міністра, кордон Литви з Білоруссю є безпечним, а державні службовці, які там працюють, готові до цього.

"Наш кордон є безпечним, і ці спроби (незаконно перетнути кордон) ні до чого не призведуть", – сказав Кондратович.

Зазначимо, командувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що з наближенням спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025" в країнах Балтії та Польщі будуть зосереджені близько 40 тисяч військовослужбовців.

Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору перед навчаннями "Запад-2025".

У Німеччині, своєю чергою, не бачать ознак підготовки нападу РФ на НАТО під виглядом навчань "Запад".