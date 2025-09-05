Литва: рост числа мигрантов на границе с Беларусью может быть связан с учениями "Запад"

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что увеличение потока нелегальных мигрантов на границе с Литвой может быть связано с желанием Беларуси "очистить" свою территорию накануне предстоящих совместных с РФ учений "Запад".

Об этом он сказал в комментарии LRT, передает "Европейская правда".

Кондратович предположил, что Беларусь "пытается очистить свою территорию" перед учениями "Запад", а потому "спешит перебросить потоки в Европейский Союз".

"Возможно, они ищут более короткий маршрут, потому что через Латвию дальше, чем через Литву", – сказал он.

Однако он отметил, что увеличение потока нелегальных мигрантов не следует напрямую связывать с совместными российско-белорусскими военными учениями.

Кроме того, по словам исполняющего обязанности министра, граница Литвы с Беларусью является безопасной, а государственные служащие, которые там работают, готовы к этому.

"Наша граница является безопасной, и эти попытки (незаконно пересечь границу) ни к чему не приведут", – сказал Кондратович.

Отметим, командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что с приближением совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" в странах Балтии и Польше будут сосредоточены около 40 тысяч военнослужащих.

Литва ввела ограничения на пользование частью своего воздушного пространства перед учениями "Запад-2025".

В Германии, в свою очередь, не видят признаков подготовки нападения РФ на НАТО под видом учений "Запад".