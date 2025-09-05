В Італії затримали двох озброєних турків перед фестивалем у Вітербо

В Італії поліція заарештувала двох озброєних турків за кілька годин до початку популярного щорічного місцевого фестивалю у Вітербо.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

У четвер, 4 вересня, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що двоє озброєних турецьких чоловіків були допитані після арешту в Вітербо, неподалік від Рима, за кілька годин до початку популярного місцевого фестивалю.

Мелоні висловила подяку поліції та міністру внутрішніх справ Маттео П'янтедозі за їхнє "швидке втручання", яке призвело до арештів, що, за її словами, "дозволило безпечно провести унікальний захід".

Італійські ЗМІ повідомили, що двоє чоловіків підозрюються в підготовці нападу під час святкування, на якому був присутній міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Зазначається, що тисячі людей відвідують фестиваль Macchina di Santa Rosa у Вітербо, релігійну процесію та святкування, яке проводиться щороку 3 вересня на честь покровительки міста, Святої Рози.

Головна подія передбачає участь сотні "Facchini di Santa Rosa", носіїв, які несуть високу освітлену конструкцію під назвою "Macchina", вагою майже 5 тонн, вузькими середньовічними вулицями міста.

