В Италии задержали двух вооруженных турок перед фестивалем в Витербо

В Италии полиция арестовала двух вооруженных турок за несколько часов до начала популярного ежегодного местного фестиваля в Витербо.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

В четверг, 4 сентября, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что двое вооруженных турецких мужчин были допрошены после ареста в Витербо, недалеко от Рима, за несколько часов до начала популярного местного фестиваля.

Мелони выразила благодарность полиции и министру внутренних дел Маттео Пьянтедози за их "быстрое вмешательство", которое привело к арестам, что, по ее словам, "позволило безопасно провести уникальное мероприятие".

Итальянские СМИ сообщили, что двое мужчин подозреваются в подготовке нападения во время празднования, на котором присутствовал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Отмечается, что тысячи людей посещают фестиваль Macchina di Santa Rosa в Витербо, религиозную процессию и празднование, которое проводится ежегодно 3 сентября в честь покровительницы города, Святой Розы.

Главное событие предусматривает участие ста "Facchini di Santa Rosa", людей, которые несут высокую освещенную конструкцию под названием "Macchina", весом почти 5 тонн, по узким средневековым улицам города.

Недавно писали, что федеральная прокуратура Германии требует максимального наказания для мужчины, который признался в совершении ножевого нападения в Золингене в 2024 году: пожизненного заключения с определением особой тяжести вины.

Также в Германии признали 16-летнего сирийского подростка виновным в причастности к попытке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене в августе 2023 года.