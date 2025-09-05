Финские пограничники прислали подкрепление Латвии из-за мигрантов на границе с Беларусью

Финские пограничники на несколько недель прислали подкрепление латвийским коллегам на фоне обострения проблемы нелегальной миграции в ЕС через территорию Беларуси.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Финская Пограничная служба на запрос Латвии направила в страну некоторое количество своих служащих для усиления охраны границы с Беларусью – в связи с обострением проблемы нелегальной миграции.

Группа состоит из патрульных, которые имели идентичные задачи по охране границы в Финляндии. Они будут работать на латвийско-белорусской границе до 22 сентября.

В этом году Финляндия отправляла своих пограничников в 20 разных стран Европы на их запросы для усиления защиты границ.

От миграционного давления на границе с Беларусью, через которую в ЕС пытаются попасть граждане третьих стран, страдают все ее европейские соседи с лета 2021 года.

В Польше недавно заявили, что миграционное давление на границе с Беларусью снова усиливается. В связи с этой проблемой поездку на границу включили в программу визита в Польшу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В Латвии прогнозируют, что ситуация может оставаться напряженной еще долгое время, независимо от погоды.

Литовские пограничники за среду перехватили рекордное количество нелегалов, которые пытались перейти границу из Беларуси.

Финляндия также столкнулась с попыткой России устроить гибридный миграционный кризис в конце 2023 года, но смогла остановить атаку, полностью закрыв восточную границу – с тех пор и до сих пор.