У Латвії не очікують покращення ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні Латвії з Білоруссю до зими збережеться доволі напруженою.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби Латвії (VRS) Гунтіс Пуятс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Він також звернув увагу, що і 2021-й, і 2022-й роки були досить інтенсивними і в холодну пору.

"Ну, різні сценарії можливі", – сказав Пуятс і нагадав, що взимку мігранти прибували й до кордонів Норвегії та Фінляндії.

Масового скупчення мігрантів біля прикордонного паркану, як це раніше спостерігалося в Польщі, поблизу Латвії зафіксовано не було. "Нам вдається цього уникнути, хоча був випадок, коли в присутності прикордонників намагалися ламати паркан, тому ми застосували спецзасоби, щоб запобігти подальшій ескалації", – розповів Пуятс.

Цього року загалом було не менше п'яти випадків, коли прикордонникам для стримування порушників довелося застосовувати фізичну силу, попереджувальні постріли або спецзасоби.

Підбиваючи підсумок, голова Державної прикордонної служби зазначив, що не вважає, що зараз ситуація може змінитися на краще. "Це, звичайно, політичні питання, тому що є установка держави (Білорусі) від 2021 року, і досі нічого не змінилося", – додав Пуятс.

Говорячи про ресурси для охорони кордону, Пуятс зазначив, що до процесу залучені Державна прикордонна служба, Державна поліція і Національні збройні сили. Він також нагадав, що минулого тижня начальники прикордонних служб Латвії та Фінляндії підписали угоду, яка передбачає можливість відправки Фінляндією до Латвії підрозділів прикордонної підтримки.

"Фактично вже узгоджуються дати для надання підтримки та обміну досвідом, щоб найближчим часом прибули і фінські прикордонники", – додав Пуятс.

21 серпня незаконно спробували перетнути латвійсько-білоруський кордон 79 осіб. Таким чином загалом цього року від перетину цього кордону було утримано 8933 особи.

Цього року з гуманних міркувань перетин кордону не було заборонено 15 нелегальним мігрантам.

Минулого року від незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону було утримано 5388 осіб, а з гуманних міркувань у країну було прийнято 26 осіб.

Уряд раніше продовжив до 31 грудня цього року посилений режим охорони кордону в прикордонні з Білоруссю.

Посилений режим охорони кордону введено через підвищений потік нелегальних мігрантів, створений Білоруссю.

Режим посиленого контролю діє в Лудзі та волостях Лудзенського краю, у Краславі та волостях краю, у краї Аугшдаугави, у Даугавпілсі та у волості Каунатас Резекненського краю.

Державна прикордонна охорона Латвії скаржиться на нестачу кадрів на тлі сплеску нелегальної міграції.

У березні Латвія ухвалила рішення щодо часткового закриття прикордонних пунктів "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" на кордоні з Росією в Лудзенському краї.