Мерц роздратований тим, що Європа не може змусити РФ припинити війну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив роздратування тим, що Європа не має достатнього впливу, щоб змусити Росію припинити війну в Україні.

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Мерц заявив, що наразі Європа "не в змозі чинити достатній тиск" на очільника Кремля Владіміра Путіна, аби припинити війну.

"Ми залежимо від допомоги США", – визнав він.

Водночас за словами німецького канцлера, такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, вступають у нові партнерські відносини з Росією.

Нагадаємо, напередодні за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.

А президент Володимир Зеленський розповів, що учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення російської агресії та гарантії безпеки для України.