Мерц раздражен тем, что Европа не может заставить РФ прекратить войну

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил раздражение тем, что Европа не имеет достаточного влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине.

Его слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Мерц заявил, что сейчас Европа "не в состоянии оказать достаточное давление" на главу Кремля Владимира Путина, чтобы прекратить войну.

"Мы зависим от помощи США", – признал он.

В то же время по словам немецкого канцлера, такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, вступают в новые партнерские отношения с Россией.

Напомним, накануне по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил обеспечения.

По его словам, вклад США финализируют в ближайшие недели.

А президент Владимир Зеленский рассказал, что участники саммита "коалиции решительных" в Париже во время разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.