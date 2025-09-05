Президент Фінляндії запевнив, що "спить спокійно", попри сусідство з Росією

Президент Фінляндії Александр Стубб запевнив, що з усією своєю поінформованістю "спить спокійно", попри сусідство з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю France Inter після засідання "коаліції рішучих" у Парижі.

Стубба запитали, як він оцінює готовність Фінляндії до потенційної війни.

"Ми реалісти, і це означає, що ми завжди готові. Після холодної війни ми продовжували посилювати нашу армію. У нас понад 900 тисяч осіб, які пройшли строкову службу – у тому числі це я і мій син. У нас 200 тисяч резервістів. У нас понад 60 F-18, ми купуємо 64 F-35, і найбільше артилерії у всій Європі. І у нас все це не тому, що ми боїмося Стокгольма", – пожартував Стубб.

На питання про те, чи доводиться Фінляндії "жити у страху" через сусідство з Росією, президент відповів, що це не так і люди почуваються спокійно.

"Ми – ті, хто привносить безпеку у НАТО, а не "приймає" її. Саме для цього у нас одна з найбільших армій у Європі… Я – єдина особа, що має доступ до усієї ключової інформації, – і я сплю спокійно, без жодних проблем", – сказав він.

За оцінками Стубба, правитель РФ зараз не налаштований ані на перемир'я, ані на реальні домовленості про мир.

У засіданні "коаліції рішучих" брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.