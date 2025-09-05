Президент Финляндии заверил, что "спит спокойно", несмотря на соседство с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заверил, что со всей своей осведомленностью "спит спокойно", несмотря на соседство с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью France Inter после заседания "коалиции решительных" в Париже.

Стубба спросили, как он оценивает готовность Финляндии к потенциальной войне.

"Мы реалисты, и это означает, что мы всегда готовы. После холодной войны мы продолжали усиливать нашу армию. У нас более 900 тысяч человек, которые прошли срочную службу – в том числе это я и мой сын. У нас 200 тысяч резервистов. У нас более 60 F-18, мы покупаем 64 F-35, и больше всего артиллерии во всей Европе. И у нас все это не потому, что мы боимся Стокгольма", – пошутил Стубб.

На вопрос о том, приходится ли Финляндии "жить в страхе" из-за соседства с Россией, президент ответил, что это не так и люди чувствуют себя спокойно.

"Мы – те, кто привносит безопасность в НАТО, а не "принимает" ее. Именно для этого у нас одна из крупнейших армий в Европе... Я – единственное лицо, имеющее доступ ко всей ключевой информации, – и я сплю спокойно, без всяких проблем", – сказал он.

По оценкам Стубба, правитель РФ сейчас не настроен ни на перемирие, ни на реальные договоренности о мире.

В заседании "коалиции решительных" участвовали представители более 30 стран Европы и других частей света. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.