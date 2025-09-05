Президент Финляндии считает, что Россия сейчас не заинтересована ни в перемирии, ни в мирном соглашении

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что в настоящее время Кремль не заинтересован в прекращении войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью France Inter после заседания "коалиции решительных" в Париже.

"По моему мнению, нужны два этапа. Сначала прекращение огня, и потом пытаться найти решение – что будет очень сложно, и потом – собственно мир (мирное соглашение. – Ред). Но Путин этого не хочет, и это проблема", – сказал Стубб.

Его переспросили, чего именно не хочет правитель России – перемирия или мира.

"Ни того, ни другого. Потому что цель, стратегия президента Путина не изменилась – он хочет всю Украину, он хочет уничтожить Украину и ее суверенитет", – ответил президент Финляндии.

"Россия, особенно Путин, понимают только силу. Поэтому нужно давить, и санкции – это единственное решение", – подчеркнул он.

Финский президент подтвердил, что Финляндия в той или иной форме присоединится к гарантиям безопасности для Украины, но не стал раскрывать деталей.

Также Александр Стубб сказал, что "спит спокойно", несмотря на соседство Финляндии с Россией.

В заседании "коалиции решительных" участвовали представители более 30 стран Европы и других частей света. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.