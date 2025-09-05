Заместитель премьера Британии подала в отставку из-за налоговой ошибки

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рейнер подала в отставку в пятницу после того, как признала, что недоплатила налог на недвижимость за новый дом, что стало новым ударом для ее босса, Кира Стармера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

45-летняя Рейнер стала восьмым и самым старшим чиновником, покинувшим команду Стармера. Это оказался самый разрушительный удар по правительству после того, как британский премьер выразил Рейнер свою полную поддержку, когда ее впервые обвинили в умышленной попытке избежать уплаты правильной налоговой ставки.

"Я глубоко сожалею о своем решении не обращаться за дополнительной специализированной налоговой консультацией... Я беру на себя полную ответственность за эту ошибку", – отметила Рейнер в своем письме к Стармеру.

В ответ Стармер сказал, что ему очень жаль, что ее время в правительстве закончилось таким образом, но она приняла правильное решение.

Поскольку лейбористы отстают в опросах от популистской партии Reform UK, перед Стармером возникает еще больше вызовов в попытках восстановить свой авторитет и имидж партии, который ранее пострадал от обвинений критиков в лицемерии из-за принятия дорогих вещей, в частности одежды и билетов на концерты, от доноров.

Потеря заместителя является особенно разрушительной, особенно учитывая то, что Рейнер, которая прошла путь от матери-подростка из рабочего класса до одной из самых высоких политических должностей в Британии, смогла стать посредником между левым и центральным крыльями лейбористов, чтобы сохранить партию единой, и имела большую популярность, чем Стармер.

Рейнер, которую иногда называли потенциальной преемницей Стармера, была вынуждена обратиться к независимому советнику по вопросам министерских стандартов в среду, после того как признала, что допустила ошибку при уплате налогов.

В интервью, во время которого она почти расплакалась, Рейнер рассказала о создании траста для одного из своих сыновей, который имеет пожизненную инвалидность в результате травмы.

Именно этому фонду она продала свою долю семейного дома на севере Англии, чтобы заплатить за квартиру на южном английском морском курорте Хоув, полагая, что ей не придется платить более высокий налог, который взимается при покупке второго жилья.

Получив дополнительную юридическую консультацию, она заявила, что ошиблась и принимает меры для уплаты дополнительного налога.

Потеря восьми членов кабинета и младших министров, пятеро из которых подали в отставку из-за неправомерных действий, означает, что Стармер потерпел наибольшее количество отставок министров, не связанных с перестановками в правительстве, среди всех премьер-министров в начале их пребывания в должности, по крайней мере, с 1979 года.

Заметим, что миграция стала доминирующей политической проблемой в Великобритании, затмив беспокойство о нестабильной экономике, поскольку страна сталкивается как с рекордным количеством заявлений о предоставлении убежища, так и с прибытием мигрантов на небольших лодках через Ла-Манш.

20 августа писали, что способность правительства Великобритании размещать искателей убежища в отелях оказалась под угрозой после того, как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.

Однако британское правительство выиграло судебное решение, согласно которому лица, ищущие убежища, не будут выселены из отеля, где один из жильцов был обвинен в сексуальном насилии.