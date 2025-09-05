У Єврокомісії задоволені, що Путін не проти вступу України в ЄС

Європейська комісія вітає повідомлення про те, що володар Кремля Владімір Путін бачить майбутнє України в Європейському Союзі.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це 5 вересня заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

У ЄС задоволені заявами Путіна про те, що він не проти вступу в Євросоюз України.

"Так, дуже вітається те, що президент Путін визнає місце України в Європейському Союзі", – сказала Піньо, коментуючи відповідну заяву Путіна, процитовану одним з журналістів.

У той самий час вона наголосила, що "саме Україна повинна вирішувати питання про розміщення військ на своїй території".

Як повідомляла "Європейська правда", у спільній заяві європейських лідерів за результатами перемовин президента США Дональда Трампа з Путіним на Алясці йшлося про те, що керівник Кремля Владімір Путін не повинен мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі та НАТО.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп стає все більш песимістичним щодо шансів на припинення російсько-українського конфлікту в найближчому майбутньому або на особисту зустріч лідерів двох воюючих країн.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що з президентом США Дональдом Трампом погоджено запровадження нових санкцій проти РФ, якщо вона і далі зволікатиме з конкретними перемовинами про мир.