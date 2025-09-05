В Еврокомиссии довольны, что Путин не против вступления Украины в ЕС

Европейская комиссия приветствует сообщение о том, что хозяин Кремля Владимир Путин видит будущее Украины в Европейском Союзе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом 5 сентября заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

В ЕС довольны заявлениями Путина о том, что он не против вступления в Евросоюз Украины.

"Да, очень приветствуется то, что президент Путин признает место Украины в Европейском Союзе", – сказала Пиньо, комментируя соответствующее заявление Путина, процитированное одним из журналистов.

В то же время она подчеркнула, что "именно Украина должна решать вопрос о размещении войск на своей территории".

Как сообщала "Европейская правда", в совместном заявлении европейских лидеров по результатам переговоров президента США Дональда Трампа с Путиным на Аляске говорилось о том, что руководитель Кремля Владимир Путин не должен иметь права вето на пути Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.

В свою очередь президент США Дональд Трамп становится все более пессимистичным по поводу шансов на прекращение российско-украинского конфликта в ближайшем будущем или на личную встречу лидеров двух воюющих стран.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что с президентом США Дональдом Трампом согласовано введение новых санкций против РФ, если она и дальше будет медлить с конкретными переговорами о мире.