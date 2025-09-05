Трамп: "Схоже, ми втратили Індію і Росію на користь бездонного, темного Китаю"

Президент США Дональд Трамп заявив про втрату Індії і Росії на користь Китаю.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Truth Social.

"Здається, ми втратили Індію та Росію на користь бездонного, темного Китаю. Я зичу їм довгого і багатообіцяючого майбутнього разом!" – написав американський президент.

Разом з цим дещо саркастичним побажанням президент США опублікував фотографію Владіміра Путіна разом з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єром Індії Нарендрою Моді.

У неділю і понеділок відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва за участю 20 країн-учасниць, в тому числі Індії. Організація була заснована Росією і Китаєм у 2001 році для співпраці у сфері політики, економіки і безпеки.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час розмови з учасниками засідання "коаліції рішучих" у четвер заявив, що Європа має зовсім припинити купувати російську нафту і почати економічний тиск на Китай, щоб посприяти миру в Україні.

Раніше цього тижня Трамп емоційно захищав свої "вторинні санкції" проти Індії.