Трамп: "Похоже, мы потеряли Индию и Россию в пользу бездонного, темного Китая"

Президент США Дональд Трамп заявил о потере Индии и России в пользу Китая.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Truth Social.

"Кажется, мы потеряли Индию и Россию в пользу бездонного, темного Китая. Я желаю им долгого и многообещающего будущего вместе!" – написал американский президент.

Вместе с этим несколько саркастическим пожеланием президент США опубликовал фотографию Владимира Путина вместе с лидером Китая Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.

В воскресенье и понедельник состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества с участием 20 стран-участниц, в том числе Индии. Организация была основана Россией и Китаем в 2001 году для сотрудничества в сфере политики, экономики и безопасности.

Напомним, Дональд Трамп во время разговора с участниками заседания "коалиции решительных" в четверг заявил, что Европа должна совсем прекратить покупать российскую нефть и начать экономическое давление на Китай, чтобы поспособствовать миру в Украине.

Ранее на этой неделе Трамп эмоционально защищал свои "вторичные санкции" против Индии.