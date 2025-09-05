В МИД анонсировали новости по дроновому соглашению с США уже в ближайшее время

Подробности дронового соглашения Украины с США станут известны уже в ближайшее время.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Мы все понимаем, что Соединенные Штаты были с самого начала одним из ключевых союзников Украины, которые предоставили нам огромную поддержку. И, конечно, именно они имеют право и возможность рассчитывать на совместное производство с Украиной уникальных украинских технологий. Таких, как украинские дроны, которые показали себя на поле боя", – сказал он.

По словам спикера, это предложение президенту США Дональду Трампу сделал лично президент Владимир Зеленский. Тихий добавил, что такое сотрудничество интересно американской стороне и показывает, что партнерство Украины и Штатов взаимовыгодно.

"Вы увидите больше деталей об этой работе, я думаю, уже в ближайшее время", – сказал он.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко 18 июля заявила, что Украина и США ведут детальные переговоры по соглашению об американских инвестициях в производство беспилотных летательных аппаратов в Украине.

В начале июля Зеленский заявил, что Украина подписала с несколькими американскими компаниями договоренность о совместном производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков.