Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью до 4 декабря

Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на три месяца.

Об этом в соцсети Х сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский, передает "Европейская правда".

После соответствующего решения польского правительства буферная зона будет действовать до 4 декабря.

"Буферная зона на границе с Беларусью продлена до 4 декабря. Благодаря эффективным действиям служб, и несмотря на растущее давление на польско-белорусской границе, плотность этой границы приближается к 98%. Безопасность поляков – приоритет для правительства", – написал Кервиньский.

Strefa buforowa na granicy z Białorusią została przedłużona do 4 grudnia. Dzięki skutecznym działaniom służb, oraz pomimo rosnącej presji na granicy polsko-białoruskiej, szczelność tej granicy wynosi blisko 9️⃣8️⃣%. Bezpieczeństwo Polek i Polaków to priorytet działań rządu. pic.twitter.com/Qp7lDmDMkf – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 5, 2025

Как известно, временный запрет на пребывание на определенной территории в зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь, действует с 13 июня 2024 года. Ее действие неоднократно продлевалось.

Проект постановления МВД Польши появился после того, как польский премьер-министр Дональд Туск во время визита в Подляшье объявил, что из-за текущей ситуации на границе с Беларусью там будет восстановлена буферная зона.

Это произошло после того, как польский пограничник получил смертельное ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, который пытался прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это случилось в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковные.