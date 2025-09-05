Сийярто: пусть Зеленский не рассчитывает на влияние РФ, Венгрия не поддержит Украину в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не изменит своего отношения к вступлению Украины в ЕС, пусть даже Москва вроде бы не возражает против этого.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в соцсети Х.

Сийярто комментировал слова президента Владимира Зеленского, по словам которого "странно", что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, поскольку даже Россия не выступает против этого.

"Опять же, Зеленский судит по собственным меркам. В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется из-за рубежа. Нам безразлично, что думает Москва о членстве Украины в ЕС", – написал венгерский министр.

Он отметил, что венгерское правительство волнует только мнение венгерского народа, который якобы не хочет видеть Украину в ЕС.

"Поэтому независимо от того, насколько Зеленский рассчитывает на влияние России, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", – написал Сийярто.

Венгрия в минувшие выходные повторила, что не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Европейский опрос показал, что более половины граждан ЕС поддерживают его расширение – такие настроения связаны с вызовами безопасности перед Европой.

При этом в Венгрии 64% заявили, что поддерживают расширение в целом, без выделения конкретной страны.