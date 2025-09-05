Словацька опозиція обурена, що Фіцо в Ужгороді не засудив агресію РФ

Голова словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" розкритикувала премʼєра Роберта Фіцо за те, що на пресконференції із Володимиром Зеленським в Ужгороді він не засудив російську агресію.

Як пише "Європейська правда", про це у відео на Facebook заявив член президії "Прогресивної Словаччини" Іван Корчок.

Корчок назвав добрим факт зустрічі словацького премʼєра і Зеленського, "тому що Словаччині шкодить ігнорування президента сусідньої країни, яка захищається від російської агресії".

"Але навіть поруч із президентом Зеленським він не знайшов у собі сміливості чітко засудити російську агресію та підтримати територіальну цілісність України. Ганьба і слабкість", – додав він.

Зустріч в Ужгороді стала першою можливістю двосторонніх переговорів для Володимира Зеленського і Роберта Фіцо.

Український президент, серед іншого, сказав, що у російської нафти немає майбутнього.

Він також висловив сподівання, що Словаччина долучиться до надання Україні гарантій безпеки.