Словацкая оппозиция возмущена, что Фицо в Ужгороде не осудил агрессию РФ

Председатель словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" раскритиковал премьера Роберта Фицо за то, что на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Ужгороде он не осудил российскую агрессию.

Как пишет "Европейская правда", об этом в видео на Facebook заявил член президиума "Прогрессивной Словакии" Иван Корчок.

Корчок назвал хорошим факт встречи словацкого премьера и Зеленского, "потому что Словакии вредит игнорирование президента соседней страны, которая защищается от российской агрессии".

"Но даже рядом с президентом Зеленским он не нашел в себе смелости четко осудить российскую агрессию и поддержать территориальную целостность Украины. Позор и слабость", – добавил он.

Встреча в Ужгороде стала первой возможностью двусторонних переговоров для Владимира Зеленского и Роберта Фицо.

Украинский президент, среди прочего, сказал, что у российской нефти нет будущего.

Он также выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.