Сибіга запросив Сійярто до прямої розмови замість суперечок у соцмережах

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запросив свого угорського колегу Петера Сійярто зустрітися та поспілкуватися щодо питань, які його турбують, замість того аби сперечатися у соцмережах.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга звернувся до Сійярто та заявив, що той знає, що вступ України до ЄС не становить загрози для Угорщини, а навпаки – "це відповідає національним інтересам та інтересам безпеки Угорщини".

"Угорщина зацікавлена у сильній та об'єднаній Європі, яка залишається на шляху успішної інтеграції та пропонує привабливі перспективи інтеграції" – це цитата з Національної стратегії безпеки Угорщини", – процитував український міністр.

Очільник МЗС наголосив, що вступ України до ЄС не загрожує угорським фермерам, які жодного дня не блокували українсько-угорський кордон і цього року активно купують українську кукурудзу.

"Наш вступ до ЄС також не загрожує угорському ринку праці, оскільки до російського вторгнення ваш уряд активно запрошував українців працювати в Угорщині, щоб компенсувати нестачу кваліфікованої робочої сили", – звернув увагу він.

Також Сибіга наголосив на тому, що угорська громада в Закарпатській області підтримує вступ України до ЄС, про що її лідери неодноразово заявляли публічно, а Захист їхніх інтересів закріплений в угорській Конституції.

"Замість суперечок у Twitter, давайте зустрінемося і проведемо конструктивну дискусію. Я впевнений, що ми можемо добросовісно домовитися про прагматичні рішення – заради спільних інтересів миру і безпеки наших народів в об'єднаній Європі", – додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Така заява Сибіги прозвучала на тлі слів Сійярто щодо того, що його країна не змінить свого ставлення до вступу України в ЄС, хай навіть Москва начебто не заперечує проти цього.

Угорщина минулими вихідними повторила, що не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.

Європейське опитування показало, що більше половини громадян ЄС підтримують його розширення – такі настрої пов'язані з безпековими викликами перед Європою.

При цьому в Угорщині 64% заявили, що підтримують розширення в цілому, без виокремлення конкретної країни.