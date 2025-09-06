Сибига пригласил Сийярто к прямому разговору вместо споров в соцсетях

Министр иностранных дел Андрей Сибига пригласил своего венгерского коллегу Петера Сийярто встретиться и пообщаться по вопросам, которые его беспокоят, вместо того, чтобы спорить в соцсетях.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Сибига обратился к Сийярто и заявил, что тот знает, что вступление Украины в ЕС не представляет угрозы для Венгрии, а наоборот – "это соответствует национальным интересам и интересам безопасности Венгрии".

"Венгрия заинтересована в сильной и объединенной Европе, которая остается на пути успешной интеграции и предлагает привлекательные перспективы интеграции" – это цитата из Национальной стратегии безопасности Венгрии", – процитировал украинский министр.

Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не угрожает венгерским фермерам, которые ни одного дня не блокировали украинско-венгерскую границу и в этом году активно покупают украинскую кукурузу.

"Наше вступление в ЕС также не угрожает венгерскому рынку труда, поскольку до российского вторжения ваше правительство активно приглашало украинцев работать в Венгрии, чтобы компенсировать нехватку квалифицированной рабочей силы", – обратил внимание он.

Также Сибига подчеркнул, что венгерская община в Закарпатской области поддерживает вступление Украины в ЕС, о чем ее лидеры неоднократно заявляли публично, а защита их интересов закреплена в венгерской Конституции.

"Вместо споров в Twitter, давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию. Я уверен, что мы можем добросовестно договориться о прагматичных решениях – ради общих интересов мира и безопасности наших народов в объединенной Европе", – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Такое заявление Сибиги прозвучало на фоне слов Сийярто о том, что его страна не изменит своего отношения к вступлению Украины в ЕС, пусть даже Москва вроде бы не возражает против этого.

Венгрия в минувшие выходные повторила, что не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Европейский опрос показал, что более половины граждан ЕС поддерживают его расширение – такие настроения связаны с вызовами безопасности перед Европой.

При этом в Венгрии 64% заявили, что поддерживают расширение в целом, без выделения конкретной страны.