Свириденко и Фицо обсудили реализацию инфраструктурных и энергетических проектов

Премьер-министры Украины и Словакии – Юлия Свириденко и Роберт Фицо – обсудили ход реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов.

Об этом Свириденко сообщила в Facebook, пишет "Европейская правда".

На встрече с Фицо Свириденко уделили внимание экономическому сотрудничеству.

"Мы обсудили ход реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов и в этом контексте приветствовали открытие узкоколейного железнодорожного участка между Ужгородом и Чопом. Это первая евроколейная железная дорога, построенная в Украине, которая открывает возможности для развития пассажирских сообщений с рядом европейских столиц", – отметила украинский премьер.

Также во время встречи они договорились работать над содержательным наполнением очередного раунда совместных консультаций правительств Украины и Словакии, которые в ближайшее время состоятся в Словакии.

"Я поблагодарила правительство Словакии за непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и необходимости скорейшего открытия переговорных кластеров с ЕС одновременно для Украины и Молдовы", – подытожила Свириденко.

Обратим внимание, что встреча в Ужгороде 5 сентября стала первой возможностью двусторонних переговоров для Владимира Зеленского и Роберта Фицо.

Украинский президент, среди прочего, сказал, что у российской нефти нет будущего. Он также выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.

А Фицо сказал, что его контакты с Владимиром Путиным связаны с надеждой на скорейшее завершение полномасштабной агрессии России против Украины.

Председатель словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" раскритиковал Фицо за то, что на пресс-конференции с Зеленским в Ужгороде он не осудил российскую агрессию.