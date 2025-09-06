Свириденко и Фицо обсудили реализацию инфраструктурных и энергетических проектов
Премьер-министры Украины и Словакии – Юлия Свириденко и Роберт Фицо – обсудили ход реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов.
Об этом Свириденко сообщила в Facebook, пишет "Европейская правда".
На встрече с Фицо Свириденко уделили внимание экономическому сотрудничеству.
"Мы обсудили ход реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов и в этом контексте приветствовали открытие узкоколейного железнодорожного участка между Ужгородом и Чопом. Это первая евроколейная железная дорога, построенная в Украине, которая открывает возможности для развития пассажирских сообщений с рядом европейских столиц", – отметила украинский премьер.
Также во время встречи они договорились работать над содержательным наполнением очередного раунда совместных консультаций правительств Украины и Словакии, которые в ближайшее время состоятся в Словакии.
"Я поблагодарила правительство Словакии за непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и необходимости скорейшего открытия переговорных кластеров с ЕС одновременно для Украины и Молдовы", – подытожила Свириденко.
Обратим внимание, что встреча в Ужгороде 5 сентября стала первой возможностью двусторонних переговоров для Владимира Зеленского и Роберта Фицо.
Украинский президент, среди прочего, сказал, что у российской нефти нет будущего. Он также выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.
А Фицо сказал, что его контакты с Владимиром Путиным связаны с надеждой на скорейшее завершение полномасштабной агрессии России против Украины.
Председатель словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" раскритиковал Фицо за то, что на пресс-конференции с Зеленским в Ужгороде он не осудил российскую агрессию.