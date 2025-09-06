Прем'єр Канади: Путін не диктуватиме умови миру

Очільник уряду Канади Марк Карні переконаний, що міжнародна спільнота та Сили оборони України повинні чинити на Росію максимальний тиск для примусу її до миру.

Його слова цитує CBC, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 5 вересня, Карні заявив, що Канада та інші союзники повинні продовжувати чинити "максимальний тиск" на Москву.

Він зазначив, що очільник Кремля Владімір Путін "ще не змирився з необхідністю миру".

"Путін є причиною цієї війни, він є причиною вбивств. Він не буде диктувати умови миру", – наголосив він.

Карні заявив, що тиск союзників на Росію включатиме введення нових санкцій, забезпечення озброєння українських військ і підтримку України "після припинення воєнних дій".

Прем’єр Канади додав, що наступний раунд санкцій зараз готується союзниками України.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді роль його країни у припиненні війни Росії проти України та у сприянні мирному процесу.

Також президентка Європейської комісії найближчими тижнями планує відвідати держави Євросоюзу, які співпрацюватимуть з Україною у сфері оборонної промисловості в рамках механізму SAFE, щоб скоординувати військову допомогу Києву.

Окрім цього, писали, що фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом на тему спільних зусиль щодо санкційного тиску на Росію.

