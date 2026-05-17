У Румунії в понеділок стартують офіційні консультації щодо формування уряду

Президент Румунії Нікушор Дан 18 травня розпочне офіційні консультації з ключовими політичними партіями щодо формування нового уряду після розпаду проєвропейської коаліції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Офіційні консультації розпочнуться о 9:00 ранку за місцевим часом у президентському палаці Котрочень. На переговори з президентом запрошені всі партії, які увійшли до парламенту за результатами виборів.

Глава держави запитуватиме представників кожної політсили про те, як вони уявляють нову коаліцію. Дан виступає за стабільний уряд більшості, щоб уникнути чергової політичної кризи.

Офіційні консультації з партіями розпочнуться за два тижні після того, як парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду Іліє Боложана, який перед цим залишили сім членів Соціал-демократичної партії.

Нагадаємо, Румунія увійшла в політичну кризу після розколу керівної коаліції. Проєвропейський уряд Іліє Боложана опинився під загрозою розпаду після того, як 20 квітня Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра та закликала його подати у відставку.

Ініціатори вотуму недовіри звинуватили Іліє Боложана у "руйнуванні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу державних активів".

Президент Румунії Нікушор Дан висловив упевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.

