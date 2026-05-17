В 12 населених пунктах Молдови проходять місцеві вибори

У неділю в 12 населених пунктах Молдови відбуваються місцеві вибори – громадяни обирають мерів міст та склад місцевих рад.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Moldpres.

Місцеві вибори проходять у селі Костешти та комуні Нові Русешти Яловенського району, селі Машкауці Кріуленського району, комуні Старі Саратени Теленештського району, місті Тараклія, місті Орхей, селі Топала Чімішлійського району, селі Плоп Дондeшtнського району та комуні Фрумушика Флорештського району.

У селі Копчак у Гагаузії обирають новий склад місцевої ради.

Крім того, у селі Хеснешеній-Марі Дрокійського району та комуні Садик Кантемірського району відбудуться референдуми. Місцеві жителі вирішать, чи відправляти у відставку чинних мерів.

Станом на 15:00 за місцевим часом явка склала 24,15%. Виборчі дільниці у цих населених пунктах працюватимуть до 21:00 за Кишиневом.

Нагадаємо, минулого місяця суд у Кишиневі задовольнив клопотання прокурора про застосування 30-денного ордера на арешт олігарха-втікача Ілана Шора за незаконне фінансування партії Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE).

У Молдові Ілана Шора заочно засудили до 15 років в'язниці у справі про крадіжку мільярда. У 2019 році, після відходу від влади Демократичної партії, він виїхав до Ізраїлю, а зараз перебуває в Росії.