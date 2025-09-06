Поляки розділилися в оцінках першого місяця президентства Навроцького

Думки поляків щодо першого місяця президентства президента Кароля Навроцього розділилися.

Про це йдеться в опитуванні SW Research, яке опублікував мовник RMF24, пише "Європейська правда".

Учасників опитування просили оцінити діяльність президента за шкільною шкалою від одного до шести.

"Одиницю" Навроцькому поставили 21,9% респондентів. Двійку – 13,3%, а трійку – 9,3%.

Водночас позитивні оцінки теж є помітними:

"четвірку" дали 16,4% учасників,

"п’ятірку" – 15,5%,

"шістку" – 13,1%.

Ще 10,5% респондентів утрималися від відповіді.

Старший менеджер проєктів Адам Ястжембський зазначив, що негативна оцінка президента частіше зустрічається серед старших респондентів (33% у найстаршій групі проти 7% серед наймолодших), людей із вищою освітою (26%) та громадян із доходом нижче 3 тисячі злотих на місяць (29%).

Опитування було проведено 2–3 вересня серед 800 користувачів інтернету віком від 18 років.

Зазначимо, нещодавно Навроцький заветував закон про допомогу громадянам України, оскільки вважає, що допомога 800+ повинна надаватися виключно українцям, які працевлаштовуються в Польщі.

Разом із вето президент Кароль Навроцький вніс до Сейму власний законопроєкт про допомогу громадянам України. Проєкт був направлений на громадські консультації.

Однак уряд оголосив, що представить свою версію цих положень.

