Поляки разделились в оценках первого месяца президентства Навроцкого

Мнения поляков о первом месяце президентства президента Кароля Навроцкого разделились.

Об этом говорится в опросе SW Research, который опубликовал вещатель RMF24, пишет "Европейская правда".

Участников опроса просили оценить деятельность президента по школьной шкале от одного до шести.

"Единицу" Навроцькому поставили 21,9% респондентов. Двойку – 13,3%, а тройку – 9,3%.

В то же время положительные оценки тоже заметны:

"четверку" дали 16,4% участников,

"пятерку" – 15,5%,

"шестерку" – 13,1%.

Еще 10,5% респондентов воздержались от ответа.

Старший менеджер проектов Адам Ястжембский отметил, что негативная оценка президента чаще встречается среди старших респондентов (33% в самой старшей группе против 7% среди самых молодых), людей с высшим образованием (26%) и граждан с доходом ниже 3 тысяч злотых в месяц (29%).

Опрос был проведен 2-3 сентября среди 800 пользователей интернета в возрасте от 18 лет.

Отметим, недавно Навроцкий заветовал закон о помощи гражданам Украины, поскольку считает, что помощь 800+ должна предоставляться исключительно украинцам, которые трудоустраиваются в Польше.

Вместе с вето президент Кароль Навроцкий внес в Сейм собственный законопроект о помощи гражданам Украины. Проект был направлен на общественные консультации.

Однако правительство объявило, что представит свою версию этих положений.

