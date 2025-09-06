Розвідка Британії: РФ нав’язує політичну пропаганду українським дітям на окупованих територіях

Розвідка Великої Британії проаналізувала російське пропагандистичне "політичне виховання" української молоді на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться в аналізі від 6 вересня, пише "Європейська правда".

Як зазначали у розвідці, російська влада продовжує примусове "політичне виховання" української молоді на окупованих територіях України.

"Молодіжна організація Міністерства оборони Росії "Юнармія" та молодіжна організація Кремля "Рух перших" є серед тих організацій, які навчають українських дітей військовим навичкам та індоктринують їх проросійською та антиукраїнською пропагандою", – йдеться в аналізі.

Британська розвідка зазначила, що російські "органи освіти" мають на меті протидіяти так званому екстремізму.

Зокрема, як зауважили в аналізі, у посібнику Міністерства освіти Росії 2022 року під назвою "Запобігання конфліктам, проявам екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі" стверджується, що вираз "Слава Україні" є ознакою екстремізму.

Також у британській розвідці зазначили, що з 2022 року російська влада проводить так звану програму "Університетські сесії", в рамках якої дітей з окупованих регіонів України відвозять до російських університетів, де їм надають "патріотичну освіту".

"Метою цього є прищеплення дітям антиукраїнських поглядів, а також прославлення російських військових подвигів. З 2022 року близько 50 000 українських дітей відвідали ці сесії в 116 російських університетах", – додали у розвідці Британії.

Нещодавно у розвідці Британії заявили, що Росія призиває молодих українців до російської армії, щойно їм виповнюється 18 років, причому значна частина з них була викрадена з окупованих українських територій ще в дитинстві.

Варто зауважити, що в контексті викрадення Росією українських дітей у середу, 3 вересня, уряд Великої Британії запровадив санкції проти осіб, які причетні до цього.