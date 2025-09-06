Разведка Британии: РФ навязывает политическую пропаганду украинским детям в оккупации

Разведка Великобритании проанализировала российское пропагандистское "политическое воспитание" украинской молодежи на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в анализе от 6 сентября, пишет "Европейская правда".

Как отмечалось в разведке, российские власти продолжают принудительное "политическое воспитание" украинской молодежи на оккупированных территориях Украины.

"Молодежная организация Министерства обороны России "Юнармия" и молодежная организация Кремля "Движение первых" входят в число тех организаций, которые обучают украинских детей военным навыкам и индоктринируют их пророссийской и антиукраинской пропагандой", – говорится в анализе.

Британская разведка отметила, что российские "органы образования" ставят своей целью противодействие так называемому экстремизму.

В частности, как отмечено в анализе, в пособии Министерства образования России 2022 года под названием "Предотвращение конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" утверждается, что выражение "Слава Украине" является признаком экстремизма.

Также в британской разведке отметили, что с 2022 года российские власти проводят так называемую программу "Университетские сессии", в рамках которой детей из оккупированных регионов Украины отвозят в российские университеты, где им предоставляют "патриотическое образование".

"Целью этого является привитие детям антиукраинских взглядов, а также прославление российских военных подвигов. С 2022 года около 50 000 украинских детей посетили эти сессии в 116 российских университетах", – добавили в разведке Британии.

Недавно в разведке Великобритании заявили, что Россия призывает молодых украинцев в российскую армию, как только им исполняется 18 лет, причем значительная часть из них была похищена с оккупированных украинских территорий еще в детстве.

Стоит отметить, что в контексте похищения Россией украинских детей в среду, 3 сентября, правительство Великобритании ввело санкции против лиц, причастных к этому.