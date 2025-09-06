Прем’єр Грузії пояснив відсутність покарання для поліцейських, які били журналістів

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що причетні до побиття мітингувальників і журналістів силовики досі не притягнуті до відповідальності через "нестачу доказів" щодо конкретних правоохоронців.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить "Новости-Грузия".

"Якщо немає беззаперечних доказів, якщо винуватець не ідентифікований – звісно, звинувачення висуватися не будуть", – сказав прем’єр.

Він заявив, що ідентично діють щодо протестувальників, які застосовували силу до поліції, а диспропорцію між кількістю ув’язнених мітингувальників та відсутністю покараних поліцейських пояснив різними масштабами неправомірних дій. За його словами, у випадку співробітників поліції йдеться про "два-три випадки".

Йдеться про сутички, що відбувалися під час акцій протесту наприкінці 2024 року, після рішення влади відкласти подальшу євроінтеграцію Грузії. Тоді під час розгону акцій побили багатьох мітингувальників і представників ЗМІ.

Центр медіа, інформації і соціальних досліджень (CMIS) підрахував, що лише за ніч на 29 листопада від дій силовиків постраждали близько 30 журналістів. Подібні інциденти були і в наступні дні.

Частина залучених представників МВС були без ідентифікаційних номерів.

Читайте також: Європа більше не потрібна: як Грузія знищує інституційні зв’язки із Заходом.