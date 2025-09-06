Премьер Грузии объяснил отсутствие наказания для полицейских, избивавших журналистов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что причастные к избиению митингующих и журналистов силовики до сих пор не привлечены к ответственности из-за "недостатка доказательств" в отношении конкретных правоохранителей.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит "Новости-Грузия".

"Если нет неопровержимых доказательств, если виновник не идентифицирован – конечно, обвинения выдвигаться не будут", – сказал премьер.

Он заявил, что идентично действуют в отношении протестующих, которые применяли силу к полиции, а диспропорцию между количеством заключенных митингующих и отсутствием наказанных полицейских объяснил разными масштабами неправомерных действий. По его словам, в случае сотрудников полиции речь идет о "двух-трех случаях".

Речь идет о столкновениях, которые происходили во время акций протеста в конце 2024 года, после решения властей отложить дальнейшую евроинтеграцию Грузии. Тогда во время разгона акций избили многих митингующих и представителей СМИ.

Центр медиа, информации и социальных исследований (CMIS) подсчитал, что только за ночь на 29 ноября от действий силовиков пострадали около 30 журналистов. Подобные инциденты были и в последующие дни.

Часть привлеченных представителей МВД были без идентификационных номеров.

