В Молдове заблокируют счета экс-лидера Гагаузии, которая попала под санкции Канады

В Молдове Налоговая служба заблокирует счета бывшего лидера автономного региона Гагаузии и лидера партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах, которая является соратницей пророссийского олигарха Илана Шора и недавно попала под санкции Канады.

Об этом объявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает "Европейская правда".

По словам Речана, 5 сентября Межведомственный наблюдательный совет принял решение о применении международных ограничительных мер Канады, "введенных против злонамеренной деятельности России и ее вмешательства в дела Республики Молдова".

"В связи с этим Налоговая служба в течение 2 дней заблокирует средства и экономические ресурсы Ирины Влах", – добавил он.

В партии "Сердце Молдовы" расценили это как политическое давление, сообщает NewsMaker. По словам представительницы политчилы Дианы Росипану, власти сначала добились занесения Влах в санкционный список, а затем ссылаются на это для введения ограничений внутри страны.

"Все делается для того, чтобы заставить нас замолчать. Но чем больше давление, тем сильнее и мотивированнее мы становимся, чтобы продолжать борьбу с самым отвратительным режимом из всех, когда-либо бывших у власти в Республике Молдова", – добавила она.

28 августа стало известно, что Канада ввела персональные санкции против 16 граждан Молдовы, которые входят в пророссийские партии или так или иначе связаны с Иланом Шором. Среди них – Ирина Влах, лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу, экс-депутаты Ирина Лозован и Александр Нестеровский, которые сбежали от правосудия, и другие.

Отметим, что речь идет о первом официальном признании западным правительством связанности бывшего башкана Гагаузии Ирины Влах с беглым олигархом Шором, к пророссийскому блоку которого она присоединилась в июле.

В середине июля Совет ЕС наложил санкции на семь человек и три организации, ответственные за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы.

Как известно, 28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы, от которых зависит дальнейший проевропейский курс страны.

Подробно о предвыборной ситуации – в статье Два плана противодействия Кремлю: как партия Санду планирует сохранить власть на выборах в Молдове.