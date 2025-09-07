Посол ЕС о новой массированной атаке РФ: террор становится все более дерзким

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября призвала остановить российский террор.

Об этом она написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Матернова напомнила, что этой ночью РФ выпустила по Украине рекордное количество средств поражения: "более 800 беспилотников, крылатых и баллистических ракет".

Также она отметила, что под атакой РФ находились Киев, Кривой Рог, Одесса и другие города, а в результате удара по украинской столице было повреждено здание Кабмина.

"Российский террор продолжается. Становится все более наглым... Российский террор должен быть остановлен", – подчеркнула Матернова.

В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадание 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.

В частности, РФ атаковала Киев беспилотниками и ракетами. По состоянию на 7 утра известно о 3 погибших и 11 раненых. Также в результате российского удара загорелось здание Кабмина.

На фоне удара РФ по Украине в Польше поднимали в воздух авиацию, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние высокой готовности.