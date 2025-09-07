"Кремль не хоче миру": президент та прем’єрка Латвії відреагували на удар РФ по Україні

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс та прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня заявили, що нова масована атака на Україну свідчить про те, що Росія не бажає миру.

Про це йдеться в дописах Ринкевичса і Сіліні в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, латвійський президент зазначив, що ця атака продемонструвала те, що РФ пішла на ескалацію конфлікту, оскільки внаслідок одного з ударів була пошкоджена будівля Кабміну.

"Послання зрозуміле: Кремль хоче війни, а не миру. Наша відповідь має полягати в постачанні більшої кількості зброї Україні та посиленні тиску на Росію", – підкреслив він.

Своєю чергою Сіліня зауважила, що вперше була атакована будівля українського уряду в Києві.

"Росія не хоче миру, вона хоче ще більше війни, агресії та страждань. Ми повинні це зупинити", – написала вона.

В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.

Зокрема, РФ атакувала Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку відомо про 3 загиблих та 11 поранених. Також внаслідок російського удару загорілась будівля Кабміну.

На тлі удару РФ по Україні у Польщі піднімали у повітря авіацію, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої готовності.