"Кремль не хочет мира": президент и премьер Латвии отреагировали на удар РФ по Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр страны Эвика Силиня заявили, что новая массированная атака на Украину свидетельствует о том, что Россия не желает мира.

Об этом говорится в сообщениях Ринкевичса и Силини в Х, сообщает "Европейская правда".

В частности, латвийский президент отметил, что эта атака продемонстрировала то, что РФ пошла на эскалацию конфликта, поскольку в результате одного из ударов было повреждено здание Кабмина.

"Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира. Наш ответ должен заключаться в поставках большего количества оружия Украине и усилении давления на Россию", – подчеркнул он.

В свою очередь Силиня отметила, что впервые было атаковано здание украинского правительства в Киеве.

"Россия не хочет мира, она хочет еще больше войны, агрессии и страданий. Мы должны это остановить", – написала она.

В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадание 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.

В частности, РФ атаковала Киев беспилотниками и ракетами. По состоянию на 7 утра известно о 3 погибших и 11 раненых. Также в результате российского удара загорелось здание Кабмина.

На фоне удара РФ по Украине в Польше поднимали в воздух авиацию, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние высокой готовности.