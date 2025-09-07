В Естонії вимагають "рішучої відповіді" на масовану атаку РФ на Україну
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив про необхідність "рішучої відповіді" на масовану російську атаку на Україну.
Про це він написав в Х, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив естонський міністр, за ніч РФ випустила по Україні 800 дронів і ракет за одну ніч; загинули мирні жителі, було уражено міста, пошкоджено будівлю уряду України.
"Ці "антирекорди" російського терору вимагають рішучої відповіді: нових, жорстких санкцій щодо Росії та більш активної підтримки України", – підкреслив він.
В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.
Зокрема, РФ атакувала Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку відомо про 3 загиблих та 11 поранених. Також внаслідок російського удару загорілась будівля Кабміну.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня закликала зупинити російський терор.