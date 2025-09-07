В Эстонии требуют "решительного ответа" на массированную атаку РФ на Украину

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил о необходимости "решительного ответа" на массированную российскую атаку на Украину.

Об этом он написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил эстонский министр, за ночь РФ выпустила по Украине 800 дронов и ракет за одну ночь; погибли мирные жители, были поражены города, повреждено здание правительства Украины.

"Эти „антирекорды" российского террора требуют решительного ответа: новых, жестких санкций в отношении России и более активной поддержки Украины", – подчеркнул он.

В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадание 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.

В частности, РФ атаковала Киев беспилотниками и ракетами. По состоянию на 7 утра известно о 3 погибших и 11 раненых. Также в результате российского удара загорелось здание Кабмина.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября призвала остановить российский террор.