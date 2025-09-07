У Польщі стався вибух на військовому полігоні: є постраждалі

У Польщі на території військового полігону, розташованому у варшавському районі Рембертув, стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

На місці працює військова жандармерія разом із саперами.

Як зазначено, на місці події було зафіксовано "вибух вибухового пристрою".

Повідомляється, що його походження та детальні обставини інциденту будуть предметом подальшого розслідування.

Поранені внаслідок вибуху – двоє цивільних осіб. Повідомляється, що вони проникнули на територію полігону "всупереч чітко позначеним заборонам".

Один з постраждалих – чоловік близько 50 років, а другий – віком близько 30 років. Вони мають численні рвані рани, стан обох важкий.

На місце події прибув вертоліт повітряної швидкої допомоги та карета швидкої допомоги.

Нагадаємо, у березні на території Литви зникли четверо американських військових з бронемашиною. Через тиждень їхні тіла знайшли в болоті неподалік від військового полігону.

А на початку серпня двоє американських військових постраждали під час навчань у Грузії.