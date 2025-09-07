В Польше произошел взрыв на военном полигоне: есть пострадавшие

В Польше на территории военного полигона, расположенном в варшавском районе Рембертув, произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

На месте работает военная жандармерия вместе с саперами.

Как указано, на месте происшествия был зафиксирован "взрыв взрывного устройства".

Сообщается, что его происхождение и подробные обстоятельства инцидента будут предметом дальнейшего расследования.

Раненые в результате взрыва – двое гражданских лиц. Сообщается, что они проникли на территорию полигона "вопреки четко обозначенным запретам".

Один из пострадавших – мужчина около 50 лет, а второй в возрасте около 30 лет. Они имеют многочисленные рваные раны, состояние обоих тяжелое.

На место происшествия прибыл вертолет воздушной скорой помощи и карета скорой помощи.

Напомним, в марте на территории Литвы исчезли четверо американских военных с бронемашиной. Через неделю их тела нашли в болоте неподалеку от военного полигона.

А в начале августа двое американских военных пострадали во время учений в Грузии.