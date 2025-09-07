Президентка Молдови про обстріл України: РФ пропонує світові лише тонни брехні і ракети

Президентка Молдови Мая Санду засудила новий російський масований обстріл України, який відбувся минулої ночі.

Про це вона написала у неділю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Санду заявила, що все, що Росія сьогодні пропонує світові, – це "тонни брехні та тисячі ракет, які без розбору вбивають цивільних осіб".

"Удар минулої ночі по Києву забрав життя невинних людей, серед яких було й немовля, та спричинив пожежу в будівлі уряду. Молдова твердо стоїть на боці України проти цього терору", – написала президентка Молдови.

All Russia offers the world today are tons of lies and thousands of missiles that kill civilians indiscriminately.



Last night’s strike on Kyiv killed innocents, including a baby, and set the Government building on fire. Moldova stands firmly with Ukraine against this terror. – Maia Sandu (@sandumaiamd) September 7, 2025

Зазначимо, у ніч на 7 вересня уперше з початку повномасштабної війни Росія пошкодила будівлю українського уряду в Києві.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака РФ на українські міста з використанням рекордної кількості дронів вимагає рішучої реакції з боку партнерів Києва.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після масованого удару РФ заявила, що "Кремль знущається з дипломатії".