Президентка Молдови про обстріл України: РФ пропонує світові лише тонни брехні і ракети

Новини — Неділя, 7 вересня 2025, 14:12 — Христина Бондарєва

Президентка Молдови Мая Санду засудила новий російський масований обстріл України, який відбувся минулої ночі.

Про це вона написала у неділю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Санду заявила, що все, що Росія сьогодні пропонує світові, – це "тонни брехні та тисячі ракет, які без розбору вбивають цивільних осіб". 

"Удар минулої ночі по Києву забрав життя невинних людей, серед яких було й немовля, та спричинив пожежу в будівлі уряду. Молдова твердо стоїть на боці України проти цього терору", – написала президентка Молдови.

Зазначимо, у ніч на 7 вересня уперше з початку повномасштабної війни Росія пошкодила будівлю українського уряду в Києві.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака РФ на українські міста з використанням рекордної кількості дронів вимагає рішучої реакції з боку партнерів Києва.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після масованого удару РФ заявила, що "Кремль знущається з дипломатії".

