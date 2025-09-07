Президент Молдовы об обстреле Украины: РФ предлагает миру только тонны лжи и ракеты

Президент Молдовы Мая Санду осудила новый российский массированный обстрел Украины, который произошел прошлой ночью.

Об этом она написала в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Санду заявила, что все, что Россия сегодня предлагает миру, – это "тонны лжи и тысячи ракет, которые без разбора убивают гражданских лиц".

"Удар прошлой ночью по Киеву унес жизни невинных людей, среди которых был и младенец, и вызвал пожар в здании правительства. Молдова твердо стоит на стороне Украины против этого террора", – написала президент Молдовы.

All Russia offers the world today are tons of lies and thousands of missiles that kill civilians indiscriminately.



Last night’s strike on Kyiv killed innocents, including a baby, and set the Government building on fire. Moldova stands firmly with Ukraine against this terror. – Maia Sandu (@sandumaiamd) September 7, 2025

Отметим, в ночь на 7 сентября впервые с начала полномасштабной войны Россия повредила здание украинского правительства в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака РФ на украинские города с использованием рекордного количества дронов требует решительной реакции со стороны партнеров Киева.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после массированного удара РФ заявила, что "Кремль издевается над дипломатией".