Президент Молдовы об обстреле Украины: РФ предлагает миру только тонны лжи и ракеты
Президент Молдовы Мая Санду осудила новый российский массированный обстрел Украины, который произошел прошлой ночью.
Об этом она написала в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
Санду заявила, что все, что Россия сегодня предлагает миру, – это "тонны лжи и тысячи ракет, которые без разбора убивают гражданских лиц".
"Удар прошлой ночью по Киеву унес жизни невинных людей, среди которых был и младенец, и вызвал пожар в здании правительства. Молдова твердо стоит на стороне Украины против этого террора", – написала президент Молдовы.
All Russia offers the world today are tons of lies and thousands of missiles that kill civilians indiscriminately.– Maia Sandu (@sandumaiamd) September 7, 2025
Last night’s strike on Kyiv killed innocents, including a baby, and set the Government building on fire. Moldova stands firmly with Ukraine against this terror.
Отметим, в ночь на 7 сентября впервые с начала полномасштабной войны Россия повредила здание украинского правительства в Киеве.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака РФ на украинские города с использованием рекордного количества дронов требует решительной реакции со стороны партнеров Киева.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после массированного удара РФ заявила, что "Кремль издевается над дипломатией".