Прем’єр Британії про удар РФ по Кабміну: Путін вважає, що може діяти безкарно

Прем’єр Британії Кір Стармер вважає, що нічна атака РФ по українських містах свідчить про несерйозне ставлення глави Кремля Владіміра Путіна до миру.

Про це йдеться у заяві Стармера, яку опубліковано на сайті уряду Британії, повідомляє "Європейська правда".

Британський прем’єр заявив, що обурений останнім жорстоким нічним нападом РФ на Київ та інші міста України, в результаті якого загинули цивільні особи та було пошкоджено інфраструктуру.

"Вперше було пошкоджено серце цивільного уряду України. Ці боягузливі удари свідчать про те, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він не серйозно ставиться до миру", – заявив Кір Стармер.

Зараз, додав він, як ніколи раніше слід твердо підтримувати Україну та її суверенітет.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що атака Росії на будівлю уряду у Києві демонструє марність зволікань і спроб умиротворення Кремля.

Голова італійського уряду Джорджа Мелоні заявила, що Росія більше зацікавлена в посиленні жорстокості атак проти України, ніж у переговорах про припинення війни.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко раніше опублікувала відео з пошкодженої російським обстрілом будівлі Кабміну та звернулась до партнерів України з закликом зупинити РФ.