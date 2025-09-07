Туск розказав, що показав удар Росії по будівлі Кабміну

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що атака Росії на будівлю уряду у Києві демонструє марність зволікань і спроб умиротворення Кремля.

Про це він написав у соцмережі Х в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Туск зазначив, що російська атака на будівлю Кабміну показує, що "подальші зволікання з рішучою реакцією на дії Путіна та спроби заспокоїти його не мають сенсу".

"США та Європа повинні спільно змусити Росію погодитися на негайне припинення вогню. У нас є всі необхідні інструменти для цього", – вважає глава польського уряду.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко раніше опублікувала відео з пошкодженої російським обстрілом будівлі Кабміну та звернулась до партнерів України з закликом зупинити РФ.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що масований обстріл України Росією з використанням рекордної кількості дронів та ракет у ніч на 7 вересня свідчить про небезпечну нову фазу терористичної кампанії Москви.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном у неділю скоординував подальші кроки для відповіді РФ на нічний обстріл України.



